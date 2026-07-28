Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ну что, немцы, теперь будете платить в пять раз больше. В пяяяяять, понял, Ганс?

Ну что, немцы, теперь будете платить в пять раз больше. В пяяяяять, понял, Ганс?

Политика и экономика Здравствуйте, мои дорогие читатели. Эх, а не испить ли нам чайку с пряничками? А испить! Новость из Берлина, от которой у немецких экономистов начинает чесаться остатки мозга и они усиленно царапают затылки, а обычные немцы чешут свои кошельки: сегодня Германия платит за импортный газ 60 евро за мегаватт-час.

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Комментарии
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Виталий Рудзит
А ведь продают НАШ газ в европу..Хотим повторить 41 год?
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1 м.
Александр Симаков
А что, в 1941-м году СССР тоже продавал ВАШ газ в Европу?!
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1 м.