Ну что, немцы, теперь будете платить в пять раз больше. В пяяяяять, понял, Ганс?

Политика и экономика Здравствуйте, мои дорогие читатели. Эх, а не испить ли нам чайку с пряничками? А испить! Новость из Берлина, от которой у немецких экономистов начинает чесаться остатки мозга и они усиленно царапают затылки, а обычные немцы чешут свои кошельки: сегодня Германия платит за импортный газ 60 евро за мегаватт-час.