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Беннетт о 3-0 в финале с «Эдмонтоном»: «Дело еще не закончено. У «Флориды» впереди много работы»

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (4:3) в третьей игре финальной серии плей-офф НХЛ (3-0). Четвертый матч пройдет в Эдмонтоне в субботу (по московскому времени он начнется в 03:00 в воскресенье, 16 июня).

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