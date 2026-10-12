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Живая Кубань

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Ломаем стереотипы: где в Краснодарском крае отдохнуть осенью и зимой. Новые направления

Ломаем стереотипы: где в Краснодарском крае отдохнуть осенью и зимой. Новые направления

Ломаем стереотипы: где в Краснодарском крае отдохнуть осенью и зимой. Новые направленияОб отдыхе, туризме и не только корреспондент «Живой Кубани» поговорил с Даниилом Геннадьевичем Родионовым - начальником отдела по продвижению туристского продукта ГБУ КК «Центр развития курортов и туризма».

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