Ломаем стереотипы: где в Краснодарском крае отдохнуть осенью и зимой. Новые направления

Ломаем стереотипы: где в Краснодарском крае отдохнуть осенью и зимой. Новые направленияОб отдыхе, туризме и не только корреспондент «Живой Кубани» поговорил с Даниилом Геннадьевичем Родионовым - начальником отдела по продвижению туристского продукта ГБУ КК «Центр развития курортов и туризма».
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