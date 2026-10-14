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Госдума вводит индексацию при несвоевременном перерасчёте пенсии

Госдума вводит индексацию при несвоевременном перерасчёте пенсии

Госдума на заседании 14 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает индексацию недополученной страховой пенсии при несвоевременном исполнении судебного решения о ее перерасчете и начислении.

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