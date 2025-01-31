Эксперты назвали главные сложности мирных переговоров России и Украины

Обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта после вступления Трампа в должность президента США перешло в новую стадию — предметного торга, говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК) «Матрица мирной сделки».
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