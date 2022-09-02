Приморский совет ветеранов отметил 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны

Приморский совет ветеранов отметил 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны

Сегодня, 2 сентября, в Уссурийске прошло торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине окончания Второй мировой войны.

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