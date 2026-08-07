Депутат Куринный: пенсионерам стоит сменить работу с вредными условиями

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал о том, какие профессии не подходят для продолжения карьеры после выхода на пенсию.
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