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Арестованы бывшие сотрудники Samsung. Они вывезли оборудования на $3 млрд

Арестованы бывшие сотрудники Samsung. Они вывезли оборудования на $3 млрд

В Южной Корее арестовали бывших сотрудников Samsung за передачу технологий в Китай на $3,2 млрд\u000D\u000AВ Южной Корее арестовали двух бывших сотрудников компании Samsung Electronics, подозреваемых в передаче секретных технологий производства памяти DRAM китайской компании.

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