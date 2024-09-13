Арестованы бывшие сотрудники Samsung. Они вывезли оборудования на $3 млрд

В Южной Корее арестовали бывших сотрудников Samsung за передачу технологий в Китай на $3,2 млрд\u000D\u000AВ Южной Корее арестовали двух бывших сотрудников компании Samsung Electronics, подозреваемых в передаче секретных технологий производства памяти DRAM китайской компании.
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