Число открытий кафе и ресторанов выросло на 78% в Москве

Всего в столице России было открыто 48 новых кафе и ресторанов на центральных улицах мегаполиса в январе — июне этого года, что на 78% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, пишет «Ъ» со ссылкой на NF Group.
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