Студенты глушат по-чёрному… ради РЖД. Уральская молодёжь тестирует изобретение, позволяющее спасать жизни людей на железнодорожных переходах

Переходы через железную дорогу — места повышенной опасности. Касается это не только автомобильных переездов (на которых часто случаются такие страшные аварии, как ЭТА), но и мест, зачастую нелегальных, которые используют пассажиры, чтобы побыстрее добраться домой, срезав, сократив маршрут.
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