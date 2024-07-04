Студенты глушат по-чёрному… ради РЖД. Уральская молодёжь тестирует изобретение, позволяющее спасать жизни людей на железнодорожных переходах

Переходы через железную дорогу — места повышенной опасности. Касается это не только автомобильных переездов (на которых часто случаются такие страшные аварии, как ЭТА), но и мест, зачастую нелегальных, которые используют пассажиры, чтобы побыстрее добраться домой, срезав, сократив маршрут.