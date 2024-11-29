15 находок, достойных стать экспонатами музея загадок

Если на свете еще нет такого музея, то его определенно стоит создать. И отправлять туда все предметы и находки, назначение которых неизвестно - ни историкам, ни археологам, ни другим знатокам редких вещей.
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