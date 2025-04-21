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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Препарат орловца Круглого назвали адаптацией зарубежного аналога

Препарат орловца Круглого назвали адаптацией зарубежного аналога

Препарат для лечения онкологии «Афотид», разработанный Борисом Круглым (братом экс-сенатора Владимира Круглого), является результатом «трансфера технологии зарубежной разработки инновационного лекарственного средства».

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