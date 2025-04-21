Препарат орловца Круглого назвали адаптацией зарубежного аналога

Препарат для лечения онкологии «Афотид», разработанный Борисом Круглым (братом экс-сенатора Владимира Круглого), является результатом «трансфера технологии зарубежной разработки инновационного лекарственного средства».
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