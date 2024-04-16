СМИ: Иран попал в ловушку Израиля, которую готовили 27 лет

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться на фоне ирано-израильского конфликта. ВС Ирана нанесли удар с использованием сотен беспилотников и баллистических ракет по Израилю утром в минувший четверг.
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