Тезисы от Трампа.

К Трампу, скажу вам честно, я отношусь философски. Мне кажется, он вечером уже не помнит, что говорил утром, и наоборот, и из-за этого колышутся грани мироздания, а шипящий клубок товарищей начинает нервничать.
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