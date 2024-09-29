Shot: Михаил Ефремов просился танкистом на СВО, но его отговорили

Осуждённый актёр Михаил Ефремов хотел отправиться танкистом в зону спецоперации.Ещё в самом начале СВО Ефремов заявлял о своём намерении подать ходатайство об отправке в зону СВО, ведь он умеет водить, а с алкоголем уже распрощался.