Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Тайсон дал совет Нганну: «Бог идет за тобой, нужно верить в это. Вера необходима, потому что сатана умнее тебя, братан»

«Когда тебе благоволит Бог, тебе благоволит и дьявол. Он тоже приходит за тобой. Нужно быть сильным и оставаться на правильной стороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх