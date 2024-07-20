В Калининграде 8 августа стартует рок-фестиваль K!nRock

В Калининграде идет подготовка к старейшему в России рок-фестивалю на открытом воздухе «Калининград In Rock» (K!nRock), на который 8 августа съедутся культовые рок-группы и молодые коллективы из десятков стран, в том числе из недружественных.
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