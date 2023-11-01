«Наглотавшиеся пыли»: беглые олигархи так ничему и не научились

Крайне показательную статью про «мытарства» Михаила Фридмана и Петра Авена опубликовал Bloomberg. Она даёт возможность понять не только реальный статус на Западе тех, кто «выбрал свободу», но и их собственный образ мысли.
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