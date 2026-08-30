AP: власти Непала предупредили о риске нового наводнения

Власти Непала предупредили о риске нового наводнения. Об этом сообщает Associated Press (AP).По данным агентства, предупреждения были разосланы жителям страны утром 30 августа на телефоны.
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