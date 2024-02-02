Желудок и кишечник: функции, заболевания, диагностика и методы лечения

Одна из главных систем человеческого организма — это желудочно-кишечный тракт. Он отвечает за переработку и дальнейшую усвояемость всей возможной пищи, которая поступила по пищеводу в дальнейшие пункты пищеварительного пути.
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