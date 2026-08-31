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Регионы России

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Штаб Тутберидзе опроверг обвинения фигуристки Андреевой после её ухода из команды

Штаб Тутберидзе опроверг обвинения фигуристки Андреевой после её ухода из команды

Тренерский штаб Этери Тутберидзе опубликовал официальное заявление, в котором опроверг обвинения фигуристки Елизаветы Андреевой после её ухода из команды.

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