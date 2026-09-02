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7 известных актеров, которых считают россиянами, но они родились в Казахстане

7 известных актеров, которых считают россиянами, но они родились в Казахстане

Многие знаменитые артисты, снискавшие народную любовь и признание в российском кинематографе, начинали свой жизненный путь за пределами России.

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