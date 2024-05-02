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Власти Крыма назвали намёк на удар по Крымскому мосту оскалом террористов

Власти Крыма назвали намёк на удар по Крымскому мосту оскалом террористов

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал намёк постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на возможный удар по Крымскому мосту оскалом террористов.

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