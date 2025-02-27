Офицер ВСУ призвал за несколько лет мира подготовиться к нападению на Россию

Глава Совета резервистов Сухопутных войск украинских вооружённых сил Иван Тимочко заявил, что Украина должна использовать паузу в боевых действиях, чтобы подготовиться к следующей фазе войны, которая, по его мнению, неминуема.
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