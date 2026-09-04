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«Батраков сыграл потрясающе»: фанаты «Галатасарая» восхитились россиянином после игры с «Башакшехиром»

«Батраков сыграл потрясающе»: фанаты «Галатасарая» восхитились россиянином после игры с «Башакшехиром»

Отличный матч!Алексей Батраков впервые вышел в стартовом составе за турецкий «Галатасарай». В игре четвертого тура Суперлиги против «Башакшехира» россиянин провел на поле 68 минут, запомнился несколькими обостряющими действиями и получил хорошую реакцию от болельщиков.

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