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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ришарлисон рассматривает расторжение контракта с «Тоттенхэмом» через суд. Форварда не включили в заявку на сезон АПЛ

Ришарлисон ищет возможность расторгнуть контракт с « Тоттенхэмом ».  Напомним, лондонский клуб не включил 29-летнего нападающего в заявку на сезон АПЛ .

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