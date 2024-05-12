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ИМЯ

ИМЯ

ИМЯ — Доченька моя, бедная, — рыдала и причитала Маня над своей новорождённой дочерью, — заранее знаю твою женскую долю, крошка моя.

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