ИМЯ — Доченька моя, бедная, — рыдала и причитала Маня над своей новорождённой дочерью, — заранее знаю твою женскую долю, крошка моя.
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ИМЯ — Доченька моя, бедная, — рыдала и причитала Маня над своей новорождённой дочерью, — заранее знаю твою женскую долю, крошка моя.
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