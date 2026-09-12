Мексика: один человек погиб, еще 11 получили ранения, а здание было частично повреждено в районе проспектов Санта-Люсия и Альта-Тенсион в Минас-де-Кристо, район Альваро-Обрегон, Мехико, в вечерние часы из-за взрыва газового баллона в ларьке с тако La Bajadita.
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