Мексика: один человек погиб, еще 11 получили ранения, а здание было частично повреждено в районе проспектов Санта-Люсия и Альта-Тенсион в Минас-де-Кристо, район Альваро-Обрегон, Мехико, в вечерние часы из-за взрыва газового баллона в ларьке с тако La Bajadita.