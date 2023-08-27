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Александр Медведев о СКА: «Без «Газпрома» не было бы титулов «Зенита». Победная волна в городе есть. Уверен, что следующая победа в Кубке Гагарина будет весной»

«Мы сегодня представляем СКА в новом месте – в прекрасном поселке Ленинское. И погода нам благоволит.

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