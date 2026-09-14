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Царьград

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Бердыев призвал к равноправному диалогу G20 с глобальным Югом и Африкой

Бердыев призвал к равноправному диалогу G20 с глобальным Югом и Африкой

Марат Бердыев, посол по особым поручениям МИД России, подчеркнул значимость равноправного диалога G20 с глобальным Югом и Африкой.

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