Бердыев призвал к равноправному диалогу G20 с глобальным Югом и Африкой

Марат Бердыев, посол по особым поручениям МИД России, подчеркнул значимость равноправного диалога G20 с глобальным Югом и Африкой.
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