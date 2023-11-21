Члены РСПП считают, что даже при урегулировании конфликта на Украине санкции будут отменяться очень медленно

Члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) полагают, что правила игры изменились навсегда в связи с введением санкций против страны, заявил глава организации Александр Шохин, принимая участие в Международном форуме Финансового университета.
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