158 раз выехали спасатели МЧС Казахстана на вызовы в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь спасатели МЧС работали в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ведомства. За прошедшие сутки 31 декабря сотрудники МЧС Казахстана совершили 158 выезда, из них на пожары и случаи горения 88, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 70.