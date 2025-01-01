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158 раз выехали спасатели МЧС Казахстана на вызовы в новогоднюю ночь

158 раз выехали спасатели МЧС Казахстана на вызовы в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь спасатели МЧС работали в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ведомства. За прошедшие сутки 31 декабря сотрудники МЧС Казахстана совершили 158 выезда, из них на пожары и случаи горения 88, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 70.

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