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ИА Регнум

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Экс-президент ФИДЕ Илюмжинов заявил, что встречался с пришельцами

Экс-президент ФИДЕ Илюмжинов заявил, что встречался с пришельцами

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов 21 сентября заявил, что встречался с инопланетянами.

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