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Аргументы и Факты

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На Украине двое детей оказались в детдоме из-за мобилизации отца

На Украине двое детей оказались в детдоме из-за мобилизации отца

На Украине мобилизовали отца-одиночку, а двух его детей отправили в детдом. Свою историю украинец Александр Фадеев рассказал на видео, опубликованном в YouTube-канале украинского блогера Василия Мойсеенко под псевдонимом «Киевский ревизор».

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