На Западе потребовали начать переговоры по Украине

CDS: европейские ученые потребовали начать переговоры по Украине Европейский союз (ЕС) должен провести мирную конференцию с участием России и Украины, а также стать посредником в переговорах между двумя странами.
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