Певицу Юлию Паршуту обокрали на 3 млн в новогодние праздники

Российская певица Юлия Паршута стала жертвой воров в новогодние праздники. С 30 декабря по 7 января, пока знаментость была в отпуске, неизвестные ворвались в ее квартиру, взломали сейф и вынесли оттуда все самое ценное: там находились 10 тысяч долларов и 2 млн рублей наличкой, а также трое дорогих часов и ювелирные украшения.