В Минобрнауки рассказали о мерах поддержки молодых ученых

Профильные ведомства работают над развитием программы жилищных сертификатов для молодых ученых. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский в ходе круглого стола «Вопросы совершенствования мер поддержки молодых ученых, работающих в сфере здравоохранения» в Совфеде 4 декабря.