Где ВСУ терпят поражение и как реагирует на это ЕС Ольга ВайленкоСогласно сводкам Минобороны России, с 3 по 8 декабря Вооруженные силы России провели 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ).