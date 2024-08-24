МИД: украинский конфликт стал основной темой переговоров Моди и Зеленского

Украинский конфликт стал основной темой для обсуждения на переговорах главы индийского кабмина Нарендры Моди и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.