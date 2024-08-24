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МИД: украинский конфликт стал основной темой переговоров Моди и Зеленского

МИД: украинский конфликт стал основной темой переговоров Моди и Зеленского

Украинский конфликт стал основной темой для обсуждения на переговорах главы индийского кабмина Нарендры Моди и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

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Комментарии
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Eduard
Зеленский вне закона был,теперь и &quot;просроченый&quot; о чем с придурком говорить?
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13 час.

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