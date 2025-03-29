Туркмения захотела расширять сотрудничество с ЕС

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с главой европейской Дипломатии Каей Каллас подтвердил стремление Ашхабада к расширению многостороннего диалога с ЕС, сообщает в пятницу официальная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».
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