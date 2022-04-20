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Между Кайлом Лаури и Де′Андре Хантером произошла стычка

Между Кайлом Лаури и Де′Андре Хантером произошла стычка

Во время второго матча серии первого раунда плей-офф «Майами» – «Атланта» (115:105, 2-0) между разыгрывающим «Хит» Кайлом Лаури и форвардом «Хоукс» Де′Андре Хантером произошла стычка.

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