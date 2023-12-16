Как поменялись парки и скверы Нижегородской области после большого ремонта

Красиво жить! Как меняются парки и скверы Нижегородской области после большого ремонта Там, где ещё вчера были пустыри, заросшие скверы и заброшенные площадки, сегодня – современные благоустроенные общественные пространства.
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