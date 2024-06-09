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Закон и Порядок

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Нагрузка на современных родителей, борьба с маленькими квартирами и реестр должников по алиментам

Нагрузка на современных родителей, борьба с маленькими квартирами и реестр должников по алиментам

1. Блогер andvari_loki полагает, что нагрузка на современных родителей выросла по сравнению со старыми временами – причём это нагрузка не столько финансовая, сколько временнáя и психологическая (ссылка): Мы все ходим на работу.

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