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Солдат армии США утопил сослуживцев в литовском болоте и поехал в Минск? Белорусские таможенники поймали 27-летнего нелегала-американца

Солдат армии США утопил сослуживцев в литовском болоте и поехал в Минск? Белорусские таможенники поймали 27-летнего нелегала-американца

  Самая настоящая детективная история продолжает развиваться в Литве и Белоруссии. Напомним: 25 марта на литовской территории в ходе военных учений утонула в болоте ремонтно-эвакуационная машина армии США M88A2 Hercules.

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Комментарии
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ВлаДимир
Говорит, виноват Путин.
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14 час.
Хатламаджиян Мелкон
Глонас вырубил?
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11 час.
Юрий Золотарев
Вся эта при(е)балтийская и иже с нею евро-пиндосовская &quot;движуха&quot; вызывает ненависть и презрение ко всем евро-недо-людям. Ту-пые козлы, не понимающие, что &quot;работают&quot; на НЕДОлюдей - бандеровщину, и потому вызывают еще бОльшее презрение и ненависть к ним!
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6 час.
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