Солдат армии США утопил сослуживцев в литовском болоте и поехал в Минск? Белорусские таможенники поймали 27-летнего нелегала-американца

Юрий Золотарев

Вся эта при(е)балтийская и иже с нею евро-пиндосовская "движуха" вызывает ненависть и презрение ко всем евро-недо-людям. Ту-пые козлы, не понимающие, что "работают" на НЕДОлюдей - бандеровщину, и потому вызывают еще бОльшее презрение и ненависть к ним!