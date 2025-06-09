Ноэм: губернатор Ньюсом доказал, что он принимает неправильные решения

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который призвал отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики.
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