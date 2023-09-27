Путин заявил о важности для России стратегического партнерства с Туркменией

Для России стратегическое партнерство с Туркмением остается очень важным. Об этом в послании президенту Сердара Бердымухамедову сообщил российский лидер Владимир Путин, написала газета «Нейтральный Туркменистан».
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