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Путин заявил о важности для России стратегического партнерства с Туркменией

Путин заявил о важности для России стратегического партнерства с Туркменией

Для России стратегическое партнерство с Туркмением остается очень важным. Об этом в послании президенту Сердара Бердымухамедову сообщил российский лидер Владимир Путин, написала газета «Нейтральный Туркменистан».

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