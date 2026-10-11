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Как воспитать уважение к чужим границам: 5 шагов, которые работают

Как воспитать уважение к чужим границам: 5 шагов, которые работают

Лев Борисович, Лена и Гена научат слышать чужое «нет» и не потерять доверие. 123RF/legion-media.ru Ребенок, который понимает свои границы, гораздо легче учится уважать чужие.

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