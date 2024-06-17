Российские аграрии нашли способ заместить западную технику

Глава комитета Совфеда Двойных: аграрии в РФ начали переходить на технику из КНР Российские аграрные предприятия нашли способ заместить западную сельскохозяйственную технику, поставки которой резко снизились на фоне введения санкций со стороны США и стран Евросоюза (ЕС).