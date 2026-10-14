Новая волна атак: ракеты над Эр-Риядом, под ударом Saudi Aramco

Силы ПВО арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили баллистическую ракету, запущенную проиранским йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситами) в сторону Эр-Рияда, сообщил 14 октября официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
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