Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела. Кому могла не понравиться деятельность журналиста?

Военкор Сладков заявил, что на него заводили уголовное дело о дискредитации ВС Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что Главная военная прокуратура заводила в отношении него уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии