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Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела. Кому могла не понравиться деятельность журналиста?

Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела. Кому могла не понравиться деятельность журналиста?

Военкор Сладков заявил, что на него заводили уголовное дело о дискредитации ВС Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что Главная военная прокуратура заводила в отношении него уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России.

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