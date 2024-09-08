Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела. Кому могла не понравиться деятельность журналиста?

Военкор Сладков заявил, что на него заводили уголовное дело о дискредитации ВС Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что Главная военная прокуратура заводила в отношении него уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России.